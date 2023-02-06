اتفرج- انت الان تتابع خبر علا غانم تستغيث بحرم رئيس الجمهورية: الحقوني بنطرد من بيتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجهت الفنانة علا غانم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة عاجلة إلى حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة.حيث كتبت “علا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” منشورًا قالت فيه: “استغاثة للسيدة حرم رئيس الجمهورية والمركز القومي لحقوق المرأة.. الدكتورة مايا مرسي.. أنا الفنانة علا غانم أتعرض للعنف والقهر والطرد من منزلي، وأتعرض لمؤامرة وبلطجة وتهديد لي ولأسرتي بالكامل.. أغيثوني”.

ولم يكشف حساب الفنانة علا غانم عن أية تفاصيل تخص هذا المنشور وأسباب كتابته، ومن الذي يطردها من منزلها.

نقابة الممثلين تعلق على استغاثة علا غانم

وقد نفت الفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم أعضاء نقابة المهن التمثيلية، معرفتهما سبب كتابة الفنانة علا غانم لمنشورها الأخير على إنستجرام، وتفاصيل ما حدث معها.

يُذكر أن الفنانة علا غانم كانت قد غابت عن الفن منذ آخر أعمالها وهو فيلم “الفندق” والذي شاركها بطولته محمد نجاتي، أحمد بدير، أروى، وهو من إخراج عاطف شكري.