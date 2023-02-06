اتفرج- انت الان تتابع خبر خطيب نادين نسيب نجيم .. بالصور نكشف الجانب الخفي في حياته والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بحث عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي عبر محرك الأشهر في العالم على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم الأثنين الموافق 6 فبراير 2023، حول خطيب نادين نسيب نجيم.وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم قد أعلنت عن خطوبتها من الشاب ناريك ناربيكيان، وذلك عبر منشور لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور معلقة : النهاردة كان من المفترض اني جاية احتفل بعيد ميلادي، بس الأمر انتهى إني بحتفل بحياتى وبحبي.. قلت نعم.

وقام الفنانة اللبنانية وخيطبها بتقديم وصلة رقص، ويتبادلان القبلات والأحضان، بعدما طلب منها الزواج، وقدم لها الخاتم الماسي.

خطيب نادين نسيب نجيم:

1- يدعي ناريك ناربيكيان.

2- سوري الجنسية.

3- أرمني الأصل.



