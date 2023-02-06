اتفرج- انت الان تتابع خبر السيول تحتجز نادين الراسي في سوريا .. ما القصة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الممثلة اللبنانية نادين الراسي لتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد، حيث كان من المقرر ان تتوجه وفريق العمل الى سوريا لاستكمال التصوير وفق ما تتطلبه قصة العمل، الا ان ما حصل لم يكن في الحسبان.



فقد سببت الامطار والطقس العاصف الى اجتياح السيول للفيلا المخصصة للتصوير، الامر الذي ادى الى تأجيل التصوير لايام قليلة ريثما تهدأ العواصف.



وقد نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه من المنزل برفقة احد اصدقائها، حيث شرحت ما حصل معها وكيف تم تأجيل وصولها الى سوريا بسبب العاصفة التي تضرب البلد.



الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بعفوية نادين وروحها المرحة في التعامل مع المشاكل والازمات الطارئة، متمنين لها التوفيق في اعمالها الجديدة.