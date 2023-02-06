شاهد.. رامي جمال يروج لـ أغنيتة الجديدة عامله ايه على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 02:42 مساءً - روج الفنان رامي جمال لـ أغنيه الجديدة “عامله إية” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر رامي البوستر التشويقي للاغنية، وكتبت"استنوا أغنيتي الجديدة #عاملة_إيه انهارده 6 فبراير

على قناتي الرسمية بيوتيوب من اللينك في البايو "

يذكر أن نشر الفنان رامى جمال مقطع فيديو من أغنية “فقت متأخر” التى قام بطرحها فى عام 2012 وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق رامى جمال : "الأغنية دي أول أغنية من كلماتي وألحاني فقت متأخر”.

مازح الفنان رامي جمال جمهوره برسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي جمال: شعار السنة الجديدة ، هتقرفني هنزلك .

وكان قد طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قمر ومنور” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

أغنية “قمر ومنور” ‎كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، ‎توزيع : أسامة الخطيب، ‎إخراج : John Perez،‎إنتاج : نجوم ريكوردز.