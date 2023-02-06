شاهد.. رامي جمال يروج لـ أغنيتة الجديدة عامله ايه على إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 فبراير 2023 02:42 مساءً - روج الفنان رامي جمال لـ أغنيه الجديدة “عامله إية” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.
ونشر رامي البوستر التشويقي للاغنية، وكتبت"استنوا أغنيتي الجديدة #عاملة_إيه انهارده 6 فبراير
على قناتي الرسمية بيوتيوب من اللينك في البايو "
يذكر أن نشر الفنان رامى جمال مقطع فيديو من أغنية “فقت متأخر” التى قام بطرحها فى عام 2012 وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
وعلق رامى جمال : "الأغنية دي أول أغنية من كلماتي وألحاني فقت متأخر”.
مازح الفنان رامي جمال جمهوره برسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وكتب رامي جمال: شعار السنة الجديدة ، هتقرفني هنزلك .
وكان قد طرح الفنان رامي جمال، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “قمر ومنور” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.
أغنية “قمر ومنور” كلمات عمرو المصري، الحان محمود أنور، توزيع : أسامة الخطيب، إخراج : John Perez،إنتاج : نجوم ريكوردز.