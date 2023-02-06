اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده تقوم وصلة رقص بالعباية السمراء المكشوفة الان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد لها بحسابها الرسمي على صفحتها الشخصية التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده خلال تواجدها في أحدي أماكن السهر المطلة على نهر النيل مرتدية عباية من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر وتقوم بالتمايل والرقص أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاه، معلقة : النيل و ليالي النيل و جمال النيل كلموني عن حلاوة النيل

وعلق الكثير من جمهورها على الفيديو مثل احلى مصر اوم دني واحلى النيل واحلى واحلى أنتي ياست الكل