انت الان تتابع خبر ياسر العظمة مهاجماً برامج الكاميرا الخفية : هراء واحتقار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم النجم السوري ياسر العظمة برامج "الكاميرا الخفية" العربية، مؤكدا أنها برامج مسيئة للمشاهد، ولا يرجى منها أي فائدة.



ياسر العظمة قد لفت في حلقة جديدة بثها عبر حسابه في "فيسبوك" إلى أن "فكرة الكاميرا الخفية تتلاعب بعواطف الناس وتقوم باستفزاز الضيف وأحيانا الإساءة إليه وكل ذلك بدعوى "الإضحاك".



واعتبر الفنان السوري أن "نمط التصوير السرّي في هذه البرامج، نوع من أنواع الاحتيال، ويشبه التجسس المخابراتي لإحراج الضيف".



وتابع: "أنا فكرة برامج الكاميرا الخفية ما عجبني بنوب، لا فكرة ولا أسلوبا ولا مضمونا ولا إذاعة ولا تقديما".



وألمح العظمة في انتقاده إلى برامج الفنان المصري رامز جلال في كل شهر رمضان، حيث علق: "مثلا في برامج عربية بستدعوا فيها ضيف لطيارة، بقلوله رح تسقط الطيارة، وبيعملوا حركات قرعة، وبعدين بقولوا للضيف مقلب، عملنا فيكن مقلب، ليش وين الضحك، الضحك على مصايب الناس، إعلام غريب جدا بيتلذذ بعذاب البشر".



كما أضاف: "وفيه برامج ألعن، وبجيبه الضيف وهو بغني.. بنزلوا سحالي وأفاعي وغيرو، وخود على صراخ وعويل، والجمهور هو الضحية، بكون هالمشاهد قاعد هو ومرتو وولادو عبيستنوا برنامج تسلية حلوة، بشهر رمضان بهالشهر الروحاني الاستثنائي العظيم، بطلعلوا هالبرامج السخيفة".



واتهم يالنجم القدير تلك البرامج بالسعي للتربح المادي فقط "من خلال الزعبرة (التحايل) والهراء واحتقار والاستهانة بعقل المشاهد"، مؤكداً أن أغلب هذه البرامج "مفتعلة ومتصنعة ويتم الاتفاق مع الضيف على محتوى الحلقة، على غرار فان دام وشاروخان، حيث يتم دفع مبالغ كبيرة لمثل هؤلاء النجوم ليقوموا بتمثيل الصدمة وتصوير حلقة ثم العودة إلى بلادهم، والادعاء أنه "لم يكن على علم بوجود مقلب".