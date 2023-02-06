اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش تنشر فيديو مولع لها في هذا المكان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، فيديو جديد لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في أحدي مراكز اللياقة البدنية داخل جمهورية مصر العربية، مرتدية تيشرت من اللون الأصفر المكشوف من منطقة الصدر والأكمام والضيق بشكل كبير بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، تقوم بممارسة بعض الألعاب الرياضية، معلقة هذا وقت التدريب.

وتقوم الفنانة السورية بنشر الكثير من الصور والقصص لها عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



