اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. درة تخطف الأنظار بالأسود المفتوح بالكامل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها في أحدي الأماكن العامة تتناول القهوة مرتدية ملابس شتوية وفوقها جاكت مفتوح اللون الأسود ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام القليل من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها، معلقة قرفة كابتشينو وقليل من أشعة الشمس أتمنى لكم ولي ولكل الناس الطيبين يومًا جميلًا.

وتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي عرض خلال الفترة الماضية عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.