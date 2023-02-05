اتفرج- انت الان تتابع خبر رضوى الشربيني تحذر الستات من أخطاء كارثية.. “خالي بالها جوزك هيتجوز عليكي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائما ما تصرح رضوى الشربيني بتصريحات مثيرة للجدل، وفضلا عن تصدرها قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وفي برنامجها حذرت الستات من أخطاء كارثية.

حذرت رضوى الشربيني، السيدات من العديد من الأخطاء الكارثية التي ترتكبها الزوجة داخل منزلها وتتسبب في خراب البيوت زواج الرجل من صديقة زوجته.

وقالت رضوى الشربيني فى برنامجها هى وبس، أن هناك الكثير من الزوجات الذين لم يضعوا أي حدود مع صديقاتها.

وتابع أن هناك صديقات الزوجه يقومون بدخول غرفة النوم صديقتها وارتداء ملابسها وتجلس ببيجامة أو قطع منزلية أمام زوجك على أساس أنه أخوها

رضوى الشربيني تحذر الفتيات من ترك صديقتها مع زوجها

حذرت رضوى الشربيني، الفتيات من ترك صديقتها مع زوجها فى المنزل لوحدهما والخروج لأى سبب من الأسباب وحتى إن كان الزوج فى العمل فمن الوارد أن يأتى وأنتى فى الخارج وتتركيهما لوحدهما قائله: “حافظى على جوزك وبلاش تسيبيه مع صاحبتك لوحدهم”.

وقال إن على الزوجة أن تحافظ على بيتها، ولكن ولكن لايصح أن تجعليها وتدخل من باب الشقة لغرفة النوم وتحكى لها أسرار العلاقة الزوجية لأن البيوت لها حرمة البيوت.

وفسرت رضوى الشربيني قصة زواج الفتيات من الرجل المتزوج صديقتها رغم المواقف الكثيرة الجيدة بينهما قائلة: “صاحبتك مش هتحبك أكتر من نفسها هى عايزة تفرح”.