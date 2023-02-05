اتفرج- انت الان تتابع خبر فستان رانيا يوسف في مهرجان الاقصر اخر شفتشي.. وسعره نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها على موقع ” إنستجرام” بعد إرتدائها فستان من تصميم العلامة التجارية الشهيرة Marciano وهى علامة مارسيانو ستورز وهى علامة تجارية أمريكية راقية في عالم الأزياءوتميز فستان رانيا يوسف باللون الأحمر الجرئ في أسود المشجر بلا أكمام وللفستان النجمة رانيا يوسف 290 دولار كندى ، كما تميز الفستان بتصميم البليسيه من الأسفل.

واختارت رانيا يوسف المكياج بالألوان الناعمة النود ” الترابية” والتي تليق على بشرتها السمراء ، كما اختارت أحمر شفاه باللون البيج الذي يبرز جمال أنوثتها الجذابة .

وعلقت رانيا على الصور قائلة: “قد يكون هناك العديد من الزهور في حياة المرء، ولكن وردة واحدة فقط” ، وانهالت تعليقات الجمهور على صور النجمة الكبيرة رانيا يوسف وجاءت كالتالي: “القمر نورتي، هنفضل حلوين كده كتير، أحلى الستات منورة، كل صورك ليك حكاية، وردة، إيه” .

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل الأنسة فرح بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.