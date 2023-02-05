اتفرج- انت الان تتابع خبر نقل بطل مسلسل أرابيسك إلي العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقل الفنان عمرو محمد علي الشهير “شقشق”، خلال الساعات القليلة الماضية من أمس السبت إلي أحدي العناية المركزة بأحد المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة.تعرض عمرو محمد علي الشهير “شقشق” مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وذلك بعد معانته من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته على مدار الفترة الماضية.

وصدر قرار مساء أمس بعلاج شقشق على نفقة الدولة، وذلك استضافته في برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، حيث ناشد كل يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

ومن أهم الأعمال الدرامية التي قدمته الفنان المصري هو مسلسل أرابيسك عام 1994، من تأليف أسامة أنور عكاشة.