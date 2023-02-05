اتفرج- انت الان تتابع خبر جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة مميزة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “رانيا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية فستانًا صيفيًا لونه أحمر في أسود، واعتمدت مكياج رقيق وناعم، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، وأرفقت مع الصور التعليق التالي: “قد يكون هناك العديد من الزهور في حياة المرء، ولكن وردة واحدة فقط”.

وقد تفاعل المتابعون مع تلك الإطلالة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (عسل يا رانيا)، (قمة الأنوثة والجمال)، (قمراية رانيا ومنورة الدنيا كلها يا قمر)، (هنفضل حلوين كده كتير)، (حتة سكرة).

مسلسل رانيا يوسف

يُذكر أن أحدث عمل فني عُرض للفنانة رانيا يوسف كان مسلسل المماليك، والذي شاركها بطولته كلًا من بيومي فؤاد، نانسي صلاح، فيدرا، رامي وحيد، محمد لطفي، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.