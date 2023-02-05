اتفرج- انت الان تتابع خبر كريم العدل يثير الجدل حول أزمة منتصف العمر.. “زنا المحارم السبب” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - آثار المخرج كريم العدل، حالة من الجدل الواسع حول أزمة أزمة منتصف العمر، وذلك بمناقشة قضية شائكة والتي تخص زنا المحارم.

علق المخرج كريم العدل، على تفاصيل أزمة منتصف العمر، قائلا أن المسلسل لا يروج لقضية زنا المحارم.

وأضاف خلال تصريح صحفي له اليوم، أن تم استشارة عدد من الفقهاء في الدين في العديد من القضايا الشائكة التي تناقش داخل المسلسل الدرامي.

وأشار إلى “أننا تجنبنا تماما قضية زنا المحارم والدخول فى قضايا شائكة من خلال حل درامى وهو أن تظهر الأم ريهام عبد الغفور فى شخصيتها الحقيقية وهى زوجة الأب، والتى قامت بتربية الابنة رنا رئيس، وبالتالى فهو بعيد تماما عن الدخول فى قضية شائكة من الناحية الدينية والفقهية.

مسلسل أزمة منتصف العمر

تصدر مسلسل أزمة منتصف العمر، قائمة الترند في جمهورية مصر العربية والوطن العربي، وأن العمل من بطولة كلا من ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي، وأن المسلسل من إخراج كريم العدل.

قصة مسلسل أزمة منتصف العمر

وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

يعرض مسلسل أزمة منتصف العمر على مدار 3 أيام أسبوعيا، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip.