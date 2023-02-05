اتفرج- انت الان تتابع خبر اعولها.. سالي عبد السلام تعلن إصابتها بهذا المرض الخطير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة سالي عبد السلام فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وتحدثت سالي عبد السلام عن إصابتها بمرض الثعلبه للمرة السابعة وجميع هذه المرات كان بسبب الزعل، معلقة : دخلت الدوامة دى تانى !!! مرض الثعلبة و خلل المناعة للمرة السابعة فى ٥ سنين ..سبحانك يا رب يا دوبك لسه مخلصة علاج و كورتيزون و حاولت اخس تانى و ارجع اعالج شعرى من الصيف!!.

وأضافت الإعلامية المصرية فى ٥ شهور تعافى بعد ما تتعالج تطلع تانى بالسرعة دى ودى اول مرة تحصل!!! ٣ شهور من الضغط النفسى والعصبى و دى اول حاجة ترجع المرض ده! حاولت امثل انى كويسة زى ما على طول بعمل بس جسمى كل مرة بيرفض يمثل معايا و ابتلى فى اكتر حاجة كنت بحبها… سبحانك يا رب لما الدكتورة تقولى فى اطفال و بنات بقيت تيجى تاخد الحقن وتقول سالى بتاخدها فرحت.. قولت لعلها المنجية من الابتلاء!.

واختتمت منشورها قائلةً ادعولى.. مفيش حاجة تستاهل انك تضغط على نفسك و لاتزعل وتمرض و تموت ! دكتور عاصم فرج شكرا ومفيدة الله يسعدك انك عرفتينى عليه د.سماح الملاح و د. سالى و د. هبة انا بدعيلكم عارفة انى ببقى صعبانة عليكم و مش بايدكم الوجع والله.

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