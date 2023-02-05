انت الان تتابع خبر فنان معروف يضرب عن الطعام أمام وزارة الثقافة لهذا السبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المغربي، أحمد جواد، عبر صفحته على الفيسبوك، عن نيته بخوض إضراب عن الطعام، أمام مقر وزارة الثقافة، ابتداء من غدا الإثنين 6 شباط/ فبراير، وذلك لمعانته من التهميش والإقصاء والتجويع، بحسب تعبيره.

الجدير بالذكر، ان أحمد جواد، اشتهر بأعماله المسرحية وتنشيط الكثير من اللقاءات والأمسيات الثقافية، بعد إضرابه في التسعينات، للحيلولة دون هدم المسرح البلدي.

وبعد ذلك عمل أحمد جواد، كموظف بالمسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، وكان حينها يحتضن اللقاءات الثقافية والفنية، وحمل اسم نادي الأسرة، الذي أصبح مشهورا جدا في البلاد، واستضاف فيه أكبر الأسماء في المجال الثقافي والفني على المستوى المغربي والعربي.



وأكد الفنان المغربي خلال تصريحاته لإحدى المواقع، ان السلم الوظيفي لم ينصفه لاعتبارات إدارية تعتمد على معايير محددة لا يمكن تجاوزها، ليتم احالته لتقاعد "غير مريح"، من المسرح الوطني محمد الخامس، براتب لا يسد احتياجاته المعيشية.



وعن أسباب إضرابه بمقر وزارة الثقافة، أكد جواد إنه طلب مقابلة مع الوزير، وتقدم أيضا بطلب دعم لعمله المسرحي "درس في الحب"، لكن تم رفضه، لأن مسرحيته إنتاج قديم، رغم ان هناك عروض أقدم من عمله وتمت الموافقة على دعمها، بحسب تصريحاته.



وتساءل النجم المغربي، بصفته فنان مسرحي، وناشط ثقافي، محروم من الدعم المادي والمعنوي: "لماذا لم يتم تكريمي مع كل متقاعدي مسرح محمد الخامس.. أو تكريمي كأحد الفاعلين في التنشيط الثقافي".



وطالب احمد جواد برد الاعتبار له ورفع الإقصاء والتهميش لشخصه ولتجربته في تنشيط نادي الأسرة "وبشهادة الجميع".