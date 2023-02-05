اتفرج- انت الان تتابع خبر ديما بياعة تصدم الجمهور .. هذه هي أصولي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة السورية ديمة بياعة مثيره لدهشة رواد منصات التواصل بحديثها عن أصولها وجنسيتها الحقيقية بعد سؤال أحد الرواد لها والقول بأنها “سورية فقط”.وكانت بياعة قد نشرت عبر منصات التواصل مقطع مصور غير مؤكد أنه يعود لديمة إلا أن الصوت يشبه صوتها لدرجة كبيرة وهي تتحدث عن أصول عائلتها، موضحة في مقطع الفيديو الذي نشرته، قائلة: "بكل فخر بابا فلسطيني مصري، وماما سورية تركية كردية، وأم بابا تايلندية”.



وقالت الفنانة السورية: “زوجي مغربي وأخواتي عراقية، هدول احفظوهم بدي اتسمعلكم ياهم عندي ربع بربع بربع بربع”.



وأثار حديث بياعة ضجة واسعة في منصات التواصل وتعليقات عديدة، وعلق بعض المتابعون أنه بعد الأزمة السورية أصبح جميع الممثلين السوريين يتنكرون لهويتهم.



وقالت ديمة: “مدري العالم كيف بتشوف، أنا مالي ختيارة وعمري 44، اتركوا العالم تشتغل"، مضيفة بياعة مخاطبة الجمهور: "اتركوا الناس بحالا، إذا في كلمة حلوة عندكم قولوا، ما في خلص" .