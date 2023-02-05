اتفرج- انت الان تتابع خبر نجلاء بدر تُثير الجدل .. ما القصة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة نجلاء بدر الجدل خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc بعدما تحدثت عن دورها في حكاية "روليت" التي أذيعت ضمن حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، أنها لعبت دور الممثلة بشكل طبيعي وإنساني بعيدا عن الشكل النمطي المعتاد.



وقالت أن العمل تناول محاور عدة، خاصة فيما يتعلق بالوضوح والصراحة والمواجهة بين الأزواج. وبسؤالها عن موقفها من المواجهة مع زوجها في حياتها الشخصية، أكدت أنها لا تواجه إلا بعد التثبت بالأدلة القاطعة.



وتابعت: "أنا عمري ما بواجه غير لما يكون معايا مستندات، المواجهة عندي يبقى أنت خلاص هتلبس مصيبة مفيش تفاهم، لأن عندي حتة التحري قبل المواجهة.. مقدرش أواجه حد وأنا شاكة.. لازم أواجه وأنا ضامنة إني صح".



وأضافت: "بعمل كل التحريات اللي ممكن تتخيلها.. أنا ملكة السيرش.. المستندات ممكن تبقى صور أو فاتورة تليفون أو اسأل ناس.. كده يعني.. وعموما بحس إن الستات ربنا مديها شفافية مرعبة فبتحس بالحاجة الأول بدون دليل".



حكاية "روليت" من بطولة نجلاء بدر ونضال الشافعي، وتناقش مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما "محمود الوكيل" وزوجته الممثلة "شيرين زاهر"، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهي وضع رصاصة في مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.