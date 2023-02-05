بالصور.. طرح البوستر الدعائي لفيلم ”ساحر النساء”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 01:29 مساءً - بعد عدد من التأجيلات، طرحت الشركة المنتجة لفيلم «ساحر النساء» البوستر الدعائي للفيلم، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي، في ١٤ فبراير تزامنا مع احتفالات عيد الحب في مصر والوطن العربي.

«ساحر النساء»، يجمع بين الغموض والرومانسية، وتدور قصته حول شاب يدعي (تاج) يتعرض لقصة حب فاشلة مع فتاة تدعي (نور) أدت إلى دخوله في أزمة نفسية لفترة ليست بالقصيرة، فتدفعه تلك الظروف للسفر من القاهرة الإسكندرية بعيدًا عن الصعوبات التي حدثت له في حياته، ويتورط فى جريمة قتل وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة «ساحر النساء» كل من: ندي بسيوني، وراندا البحيري، وميسرة، ومحمد سليمان، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وحلمي فودة، وحسن عبد الفتاح، ومحمد الصاوي، وإحسان الترك، أداء صوتي محمد عبد الجواد، سيناريو وحوار أحمد عياد الرشيدي ومحمد مكي، قصة وإخراج أحمد عياد الرشيدي.