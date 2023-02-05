هنادي مهنا تشارك في فيلم «عصابة عظيمة» بطولة إسعاد يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 فبراير 2023 12:31 مساءً - تعاقدت مؤخرا الفنانة هنادي مهنا على بطولة فيلم «عصابة عظيمة» بجانب النجمة إسعاد يونس، وتسعى الجهة المنتجة لإنهاء باقي التعاقدات مع أبطال العمل لتحديد موعد بدأ التصوير.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي ،العمل من بطولة حمدي المرغني، والفنان محمد محمود، بالإضافة إلى النجمة أسماء أبو اليزيد، ومن اخراج وائل احسان .

ومن ناحية أخرى تستعد النجمة هنادي مهنا للمشاركة في مسلسل " كشف مستعجل "، بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن توتا، ومن المقرر خلال الموسم الدرامي الرمضاني 2023.

وتجسد هنادي مهنا في أحداث المسلسل دور شقيقة محمد عبد الرحمن " توتا "، والتي تتعرض للعديد من الأزمات في حياتها.

وتدور أحداث مسلسل " كشف مستعجل " في إطار اجتماعي مشوق وكوميدي لايت، ويعرض المسلسل على 15 حلقة، ولم تعلن المنتجة حتى الآن عن باقي الأبطال المشاركين، ومن المقرر الإعلان عن التفاصيل قريبا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا هو مسلسل " مكتوب عليا " الذي عرض في رمضان 2022 وكان من بطولة الفنان أكرم حسني بالإضافة إلى عدد من النجوم منهم: آيتن عامر، حنان سليمان، عمرو عبد الجليل، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي.