انت الان تتابع خبر برنامج الكونتينر.. يقدمه أحمد داوود وبيعرض مراحل صناعة الجينز في مصر والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ظهر في الحلقة الأولى من برنامج الكونتينر الفنان أحمد داوود، وهو الذي تناول التفاصيل الخاصة بصناعة الجينز في مصر، وفيها زار واحد من أكبر المصانع التي تقوم بصناعة الجينز في بورسعيد، وهي التي حصلت على ثقة علامات تجارية عالمية لدرجة وجعلتها تنتج وتصنع وتصدر الجينز للعالم بشكل كامل.
برنامج الكونتينر يقدمه أحمد داوود
وحرص الفنان أحمد داوود على خوض المراحل الخاصة بصناعة الجينز في مصر بدءاً من القماش الخام مروراً بالتصميم والتصنع والشحن داخل الكونتينر وتصديره لجميع أنحاء العالم، وهو يستعرض الثورة الصناعية التي أحدثتها في مصر أثناء الـ 5 سنوات الماضية.
موعد عرض برنامج الكونتينر
ويبث برنامج الكونتينر على قناة أون تي في من يوم السبت إلى الثلاثاء الساعة 7:45 مساءاً، ويزور أحمد داوود في البرنامج مصنع مصر في جميع المحافظات ويرصد تطوير صناعات الملابس والجلود والصناعات الغذائية الهامة، والأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكملة وغيرها، وهو من البرامج الهامة الذي يحب متابعتها الكثيرين في الوقت الحالي، لأنه يكشف الكثير من الصناعات الهامة في مصر.