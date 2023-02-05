برنامج الكونتينر.. يقدمه أحمد داوود وبيعرض مراحل صناعة الجينز في مصر

موعد عرض برنامج الكونتينر

وحرص الفنان أحمد داوود على خوض المراحل الخاصة بصناعة الجينز في مصر بدءاً من القماش الخام مروراً بالتصميم والتصنع والشحن داخل الكونتينر وتصديره لجميع أنحاء العالم، وهو يستعرض الثورة الصناعية التي أحدثتها في مصر أثناء الـ 5 سنوات الماضية.

ويبث برنامج الكونتينر على قناة أون تي في من يوم السبت إلى الثلاثاء الساعة 7:45 مساءاً، ويزور أحمد داوود في البرنامج مصنع مصر في جميع المحافظات ويرصد تطوير صناعات الملابس والجلود والصناعات الغذائية الهامة، والأجهزة الكهربائية والصناعات الثقيلة والمكملة وغيرها، وهو من البرامج الهامة الذي يحب متابعتها الكثيرين في الوقت الحالي، لأنه يكشف الكثير من الصناعات الهامة في مصر.