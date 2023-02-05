اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش بتدلع بأضيق ملابس مكشوفة عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، مجموعة من الصور الجديدة لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش خلال تواجدها في مكان ما، مرتدية ملابس جمبسوت من اللون البني المكشوف من منطقة الصدر والضيق بشكل كبير بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاه، تم.

وعلقت على الصور قائلة : إذا كنت لا ترى إلّا ما يُظهرهُ النور، ولا تسمع إلا ما تُعلنهُ الأصوات بالحقيقة لا ترى ولا تسمع .