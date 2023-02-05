انت الان تتابع خبر فيلم رمسيس باريس.. موعد عرضه بطولة هيفاء وهبي وبيجمع بين الكوميدي والأكشن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الجهة المنتجة لـ فيلم رمسيس باريس على استقرارها على موسم عيد افطر المبارك لعرض الفيلم في كل دور العرض السينمائي بمصر وكل الدول العربية، وهذا يأتي بعد انتهاء المخرج أحمد خالد موسى من تصويره أثناء الشهر الفائت.

أبطال فيلم رمسيس باريس

وتقوم هيفاء وهبي بتقديم شخصية فتاة شعبية اسمها حنين، وينتج عن ظروفها دخولها في رحلة سرقة لوحة الموناليزا مع جميع المتواجدين في العمل وهم كلاً من الفنان حمدي الميرغني ومحمد سلام وأوس أوس، وتدور أحداثه حول الاكشن التي تخللها الكثير من المواقف الكوميدية، ويريد متابعته الكثيرين لأنه يجمع بين عدد كبير من الفنانين الذين يقدمون أفضل ما لديه

ويقدم بطولة فيلم رمسيس باريس كلاً من “محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، من إنتاج شركة AKA أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي”.