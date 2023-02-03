اتفرج- انت الان تتابع خبر ظهور صادم وغير متوقع لـ”شيرين عبد الوهاب” في فيديو بنتها – اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو جديد لها عبر التطبيق الأشهر في العالم تيك توك، حيث ظهرت في الخليفة صورة للفنانة المصرية التي تعرضت لانتقاد شديد طوال الفترة الماضية بسبب وزنها الزائد.وظهرت شيرين عبد الوهاب في فيديو ابنتها في صورة أثناء فترة طولتها حيث قام جمهورها داخل جمهورية مصر العربية والوطن العربي بالبرئ.

وفي سياق متصل طلب الكثير من نجله الفنانة المصرية أن تقوم بعمل فيديوهات مع والدتها ولكنها تجاهلت كل تلك الطلبات ولم ترد عليها، كما طالبوها بأن تخبر والدتها بإقامة حفلات أكثر.