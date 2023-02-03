انت الان تتابع خبر هنا الزاهد تتعرض لانتقاد شديد بسبب هذه الصورة الغير متوقعه لها .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد مجموعة الصور لها عبر موقع التدوينات القصيرة توتير، حيث جاءت خلال مشاركتها في مسلسل يوميات ونيس الجزء السادس الذي عرض في التسعينات.وعلقت هنا الزاهد على الصور قائلة حد بعتلي الصورة دي وبيقولي إنها مُنتشرة.. دي صورة ليا من مسلسل #ونيس الجزء السادس.. عمل فني عظيم كلنا اتربينا عليه ومبسوطة اوي اني كنت جزء منه.

وتعرضت الفنانة الشابة لانتقاد بسبب ملامحهما التي طفولية بريئة وشعر أسود على غير المعتاد عليها، حيث اعتادت الظهور بألوان شعر شقراء حتى حصلت على لقب باربي.