اتفرج- انت الان تتابع خبر إحسان الترك : محمد رمضان صعيدي جدع وأصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الفنان إحسان الترك عن تفاصيل جديدة حول لقاءه مع الفنان محمد رمضان خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعدما قام بنشر فيديو لها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي أعل فيها عن “اللى فيه بعت شقتى والعفش”.وأوضح إحسان الترك خلال لقاء على قناة الحدث اليوم، أنه بعدما قام بنشر هذا الفيديو قام منتج مسلسل العمدة جعفر بالتواصل معه بناء على طلب من محمد رمضان، من أجل المشاركة في هذا العمل الدارمي الذي سوف يعرض خلال شهر رمضان الكريم القادم.

وأضاف الفنان المصري، رمضان أبنى، وشاركت معه في العديد من الأعمال وراجل، وصعيدي جدع و أصيل، وهذا ظهر خلال لقائي معه.