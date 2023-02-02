اتفرج- انت الان تتابع خبر رقم ضعيف.. تعرف على إيرادات فيلم أنا لحبيبي في أول أيام عرضه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأت دور العرض السينمائي منذ مساء أمس الأربعاء، في عرض فيلم أنا لحبيبي، ليكون أحدث فيلم استقبلته دور العرض مؤخرًا.واستطاع فيلم أنا لحبيبي تحقيق إيرادات في أول أيام عرضه بلغت 173 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث وسط الأفلام المعروضة في الفترة الحالية.

وتصدر ترتيب الأفلام في شباك التذاكر فيلم “أخي فوق الشجرة” للفنان رامز جلال والذي حقق أمس إيرادات بلغت 260 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” للفنان محمد هنيدي، والذي حقق أمس إيرادات بلغت 244 ألف جنيه.

أبطال فيلم أنا لحبيبي

يشترك في بطولة فيلم أنا لحبيبي مجموعة من الممثلين وهم كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتدور قصة الفيلم في إطار رومانسي، حول شاب وفتاة يعيشان قصة حب، ولكن تواجههما صعوبات عديدة تهدد استمرار علاقتهم