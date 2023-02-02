اتفرج- انت الان تتابع خبر عمر العبداللات يُبكي عائلة طلال المداح في حفل تكريمه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أبكى الفنان الأردني عمر العبداللات زوجة وأبناء وأحفاد عائلة الفنان الراحل طلال المداح الذي اقيم في المملكة العربية السعودية مساء أمس الأربعاء.



وغنى العبداللات أغنية "قولوا للغالي" بإحساس كبير لتنهمر الدموع من عائلة الفنان الراحل، الذين لم يتمالكوا تأثرهم برحيله، وظهر ذلك في البث التلفزيوني للحفل الجماهيري الذي استمر لـ5 ساعات ونقلته 40 قناة فضائية عربية من بينها التلفزيون الأردني، فضلاً عن 7 منصات رقمية.



وشارك العبداللات ممثلا للغناء الأردني، في "ليلة صوت الأرض"، التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده آرينا في بوليفارد الرياض، تكريماً للفنان السعودي الراحل طلال مداح، وبحضور أكثر من 60 مغنياً عربياً قدم 43 منهم: "صولوهات وديوهات وثريوهات غنائية" من أرشيف الفنان الراحل.