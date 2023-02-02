اتفرج- انت الان تتابع خبر أخيرًا غمقت شعرها.. متابعون يعلقون على أحدث ظهور لـ هنا الزاهد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها بإطلالة لفتت إليها أنظار الكثير.حيث نشرت “هنا” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو جديد، ظهرت فيه مرتدية فستانًا قصيرًا أبيض في أسود، وغيرت لون شعرها إلى البني، واعتمدت مكياج ثقيل.

وقد تفاعل المتابعون مع هذا الفيديو، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (واخيراً غمقت شعرها)، (حب اوي لما يكون الشعر طويل وغاثي كدا والجسم ضعيف)، (فخر الصناعه الفرعونيه)، (واو ايه ده بجد طلع حلو اوي)، (قمراية ماشاء الله