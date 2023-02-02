اتفرج- انت الان تتابع خبر تعليق مثير من أحمد السعدني بعد فوز الأهلي في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان أحمد السعدني، على التعليق على فوز النادي الأهلي على نادي أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.حيث نشر “السعدني” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قال فيها: “التلاتات عايزة مننا إيه.. الأهلي، أوكلاند سيتي”.

وكان النادي الأهلي قد فاز على نادي أوكلاند سيتي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء، في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية، والمُقامة في المغرب.

أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 47 من الشوط الأول، ثم ضاعف النتيجة اللاعب محمد شريف في الدقيقة 56، ثم عزز النتيجة اللاعب بيرسي تاو بإحرازه هدفًا ثالثًا في الدقيقة 86.

فيلم أحمد السعدني

يُذكر أن الفنان أحمد السعدني، ينتظر عرض فيلمه الجديد “الجواهرجي” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

فيلم “الجواهرجي” بطولة منى زكي، محمد هنيدي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري