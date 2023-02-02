اتفرج- انت الان تتابع خبر نجم باب الحارة يشكو الفقر: أعيش على الزيت والزعتر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد غيابه لسنوات عن الأعمال الدرامية، خرج الفنان السوري هاني شاهين عن صمته، خلال مقابلة صحفية مع الإعلامي عطية عوض، كشف خلالها الكثير من التفاصيل المؤثرة.

وكشف الفنان السوري، عن تدهور أوضاعه المعيشية بعد تقاعده واستبعاده عن الفن خلال السنوات الماضية، بسبب كبر سنه، قائلا: "قاعد ملحوش بالبيت بدون شغل".

وعاتب هاني شاهين صناع الدراما لتجاهلهم له بعد كل ما قدمه خلال مسيرته الفنية الطويلة، قائلا: "هي جزائي كممثل بعد كل يلي قدمته خلال مسيرتي؟".

وتابع نجم باب الحارة، انه يعيش وزوجته على الزيت والزعتر، منذ 20 يوما، ولم تدخل اللحوم والفواكه منزله منذ سنة، حيث انه راتبه التقاعدي من النقابة خمسين ألف، ولا يكفي لشراء مستلزمات أسرته الضرورية.

وبعد نشر اللقاء، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع حالة الفنان القدير، كما تعاطف معه العديد من رجال الأعمال والفنانين والمخرجين حتى الاطباء، الذين هبوا لتقديم المساعدة بكافة الطرق، بحسب ما كشف الاعلامي الذي قام بتغطية المقابلة.

وأكد الإعلامي عطية عوض، انه وبأقل من ساعة على عرض الحلقة، تلقى عشرات الاتصالات، لتقديم اللازم للفنان السوري، واكد ان هاني شاهين سيشارك بأكثر من عمل خلال شهر رمضان.

الجدير بالذكر، ان دور نوري، الذي قدمه شاهين في مسلسل باب الحارة، يعتبر من أكثر الأدوار التي نالت اعجاب الملايين من المشاهدين.