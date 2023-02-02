انت الان تتابع خبر بعد غياب سنوات.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا في لبنان، ليكون هو الأول له بعد غياب طويل استمر لمدة 7 سنوات.وقد نشر “تامر” من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” الملصق الدعائي للحفل، وأرفق معه التعليق التالي: “بعد غياب اكثر من ٧ سنوات عن لبنان الغالي و شعب لبنان الحبيب ان شاء الله مستنيكوا يا حبايب قلبي في حفلنا الكبير

فيلم تامر حسني الجديد

يُذكر أن الفنان تامر حسني يستعد حاليًا لتصوير مشاهده في أحدث أفلامه والذي يحمل عنوان “تاج” والذي تشاركه بطولته مي عمر، ليكون ذلك التعاون الثاني بينهما.

وكان أحدث عمل فني قدمه الفنان تامر حسني فيلم “بحبك” والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى الماضي.

فيلم “بحبك” بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، تميم عبده، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.