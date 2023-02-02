اتفرج- انت الان تتابع خبر نجل فنان مصري شهير يتسبب بمصرع طفل وإصابة سيدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أمرت جهات التحقيق في مصر، حبس نجل فنان شهير، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تسببه في حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وإصابة سيدة.

وبعد الفحص، تبين ان نجل الفنان الشهير "ا. ا. د."، كان يقود السيارة بسرعة، حتى اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بسيارة أخرى، ما أسفر عن مصرع الطفل وإصابة السيدة لحظة تصادف وجودهما في موقع الحادث.

وبعد نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج، صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان الطفل، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، والبدء بالتحريات في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وأسرة الطفل.

وخلال الاستماع لأسرة الطفل، في محضر الشرطة، اتهم محمود الشوربجي، والد الطفل، نجل الفنان الشهير، الذي كان يقود السيارة، بالتسبب في مصرع ابنهم، نتيجة السرعة المتهورة التي كان يسير بها في ساعة متأخرة من الليل.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا حول وقوع حادث تصادم بشارع المشير، وإصابة سيدة ومصرع طفل في موقع الحادث.