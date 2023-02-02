عمرو وهبة يكشف حقيقة عمل جزء ثالث من ”في بيتنا روبوت”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 12:29 مساءً - تحدث الفنان عمرو وهبة عن حقيقة عمل جزء ثالث من مسلسل في بيتنا روبوت، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول والثاني نجاحًا ساحقًا وقت عرضهم.

وقال عمرو وهبة في تصريحات تليفزيونية إن الأسر التي يلتقي بها في الشارع تطالبه بتقديم جزء جديد من المسلسل، الذي يحبه أطفالهم ويعيدون مشاهدة المسلسل.

وتابع عمرو وهبة: «التمثيل مع كتابة المسلسل حاجة صعبة جدًا ومرهقه بالنسبالي، وأنا عايز أقدم أعمال تكون خارج القالب الخاص بمسلسل “في بيتنا روبوت”، لكن العمل على الجزء الثالث من المسلسل هيبدأ قريب».