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عمرو وهبة يكشف حقيقة عمل جزء ثالث من ”في بيتنا روبوت”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 12:29 مساءً - تحدث الفنان عمرو وهبة عن حقيقة عمل جزء ثالث من مسلسل في بيتنا روبوت، وذلك بعد أن حقق الجزء الأول والثاني نجاحًا ساحقًا وقت عرضهم.

وقال عمرو وهبة في تصريحات تليفزيونية إن الأسر التي يلتقي بها في الشارع تطالبه بتقديم جزء جديد من المسلسل، الذي يحبه أطفالهم ويعيدون مشاهدة المسلسل.

وتابع عمرو وهبة: «التمثيل مع كتابة المسلسل حاجة صعبة جدًا ومرهقه بالنسبالي، وأنا عايز أقدم أعمال تكون خارج القالب الخاص بمسلسل “في بيتنا روبوت”، لكن العمل على الجزء الثالث من المسلسل هيبدأ قريب».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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