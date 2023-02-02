فيلم ”أنا لحبيبي” لـ كريم فهمي يحقق 173 ألف جنيه في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 12:29 مساءً - يعرض في السينمات خلال هذه الفترة، العديد من الأفلام، ومن أبرز هذه الأعمال "أنا لحبيبي" بطولة الفنان كريم فهمي، و"أخي فوق الشجرة" للفنان رامز جلال، و"نبيل الجميل" للفنان محمد هنيدي.

وعُرض فيلم "أنا لحبيبي" في دور العرض السينمائية المصرية، أمس الأربعاء 1 فبراير 2023، حيث يضم الفيلم نخبة كبيرة من النجوم أبرزهم، كريم فهمي وياسمين رئيس.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلي «ياسمين رئيس» ولكن تواجهها الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب ياسمين رئيس النجم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد ، وهو من تاليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

وتصدّرت النجمة ياسمين رئيس الإعلان الرسمي لفيلمها «أنا لحبيبي»، والذي نشرته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج «#مين مابيحبش ليلى»، ومن المقرر إطلاق الفيلم يوم 2 فبراير المقبل في دور العرض السينمائية.