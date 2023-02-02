تعرف على إيرادات فيلم جروب الماميز فى أول أيام عرضه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 12:29 مساءً - طرح أمس ، الاربعاء ، فيلم جروب الماميز فى عدد من دور العرض المصرية، حيث تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي كوميدي .

وحقق فيلم جروب الماميز ايرادات وصلت إلى 117,579 جنيه مصري فى أولي أيام عرضه فى السينمات المصرية ، ليحتل المركز ما قبل الأخير.

العمل تدور أحداثه فى في إطار كوميدي اجتماعي، حين يجمع جروب للواتس أب خاص بالمدرسة ثلاث أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني مريم ونادية من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، والفيلم من بطولة روبي ويسرا اللوزي.

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

فيلم جروب الماميز من المقرر ان يتم طرحه فى عدد من الدول بخلاف مصر ، يوم 9 فبراير بجميع الدول العربية وأوروبا وأمريكا وكندا.