اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ماذا فعلت مني فاروق بالأسود داخل الأسانسير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بنشر صورة جديدة لها على خاصية الاسبتوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها داخل الأسانسير المصعد رفقة صديقة لها مرتدية ملابس من اللون الأسود القصيرة وفوقها جامت من نفس اللون وهاف بوت فوق الركبه بطريقة أثار أعجاب جمهورها، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج

وعلقت على الصورة قائلة ربنا يرحمك ويجعل مثواك الجنة يا احلي ايه يا أغلي ايه في الجنة ونعيمها يا حببتي.