بدرية طلبة ترد على السخرية من فيديو أميتاب باتشان: جوايا طفلة عندها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:26 صباحاً - حرصت الفنانة بدرية طلبة، على الرد على منتقديها خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز Joy Awards بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، بسبب لحاقها بالفنان الهندي أميتاب باتشان لالتقاط صورة برفقته.

وقالت بدرية طلبة خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش افتتاح مسرحية «مبروك جالك ولد»: في ناس مينفعش نختلف عليهم، الناس انتقدتني وقالوا دي بتجري ورا أميتاب باتشان عشان تتصور معاه، أه أجري وراه دي الصورة معاه تذكار ليا ولـ أحفادي، أنا كنت زي العيلة اللي فرحانة بيوم العيد في حفل Joy Awards، وعمالة أجري وأتصور مع كل الفنانين والنجوم.

وأضافت أنها تحب التصرف على طبيعتها، ولا يمكن لأحد أن يُغير نمط حياتها وطريقة تصرفها، موضحة: أنا ست بتصرف بطبيعتي وعمر ما حد هيغيرني.

وأكدت بدرية طلبة، أنها وصلت للعام الـ 55 من عمرها، ومازال بداخلها طفلة تسعد بحضور الحفلات ورؤية الفنانين، قائلة: أنا وصلت 55 سنة مش هتغير الطفلة اللي جوايا مش هتزيد عن 18 سنة، وأنا بتبسط جدًا لما راجل أو ست كبيرة يقولولي إنتي بتضحكينا، وأنت حر ما لم تضر ونفسي تكون دي شخصيات الناس كلها على السوشيال ميديا.