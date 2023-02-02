اليوم.. الأوبرا تحيى ذكرى رحيل أم كلثوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 10:26 صباحاً - تحيي دار الأوبرا المصرية، ذكرى رحيل أم كلثوم من خلال حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الذي يقام بقيادة المايسترو صلاح غباشي في الثامنة مساء اليوم 2 فبراير على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين؛ منها يا صوت بلدنا، محمد الموجي، إفرح يا قلبي، هجرتك، على بلد المحبوب، ليلي نهاري، مصر تتحدث عن نفسها لـ رياض السنباطي، عن العشاق.

وأيضا أغاني إحنا وحدنا لـ زكريا أحمد، بعيد عنك، أنساك، موسيقى ألف ليلة وليلة لـ بليغ حمدي، موسيقى إلى سيدى إعداد قائد الحفل المايسترو صلاح غباشي، أداء نهاد فتحي، رحاب عمر، رحاب مطاوع، بسملة كمال، وليد حيدر، صابرين النجيلي.

الجدير بالذكر أن دار الأوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل أم كلثوم، وتأتي بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربي ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية.