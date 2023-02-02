اتفرج- انت الان تتابع خبر مفاجأة| نجل الفنان إيمان البحر درويش متهم في وفاة طفل بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اتهم محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، نجل الفنان إيمان البحر درويش بالتسبب في وفاة نجله في حادث اصطدام سيارة.

وأضاف الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن نجل الفنان إيمان البحر درويش كان يسير بسرعة جنونية في الطريق.

وأشار إلى أن هذه السرعة تسببت في اصطدام سيارة المتهم بسيارته من الخلف بينما كان المجني عليه نائما، إذ انقلبت السيارة وأسفر عن مصرع الطفل وإصابة باقي أفراد الأسرة بكدمات.

المتهم حاول إنكار تسببه بالحادث

أكد محمود الشوربجي، والد ضحية حادث الإسكندرية، على أن نجل الفنان إيمان البحر درويش أنكر تسببه بالحادث، لكن تم إرفاق كاميرات المراقبة التي شهدت الحادث في محضر النيابة، مردفا أن ابنه توفي عن 8 سنوات.