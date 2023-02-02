11 فبراير المقبل.. بدء عرض مسلسل “تياترو” على قناة cbc

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 09:29 صباحاً - ينطلق عرض المسلسل الجديد “تياترو” حصريا على قناة cbc، بدءًا من السبت 11 فبراير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل “تياترو” مكون من 30 حلقة، ويدمج ما بين الدراما والمسرح معا، حيث يضم عددا كبيرا من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كما يتضمن العمل ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات.

المسلسل من بطولة عبد العزيز مخيون وأحمد زاهر وروجينا وسليمان عيد وحمدي الميرغني وحجاج عبد العظيم وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وسماء إبراهيم وعلاء مرسي وبدرية طلبة ومحمود الليثي وإسلام إبراهيم ومحسن صبري ومحمد الصاوي وسعد الصغير ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة. ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

يذاع مسلسل “تياترو” من السبت للأربعاء في تمام الساعة 8:00 مساء على قناة cbc العامة، على أن يذاع في تمام الساعة 11:00 مساء على قناة cbc دراما.