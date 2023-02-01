اتفرج- انت الان تتابع خبر صدرت الشنطة في وش الجمهور.. هجوم على منى زكي بعد دعايتها بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة منى زكي، لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها الأخير والذي اتهمها الكثير أنها تقوم بدعاية من خلاله.حيث نشرت “منى” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة، ظهرت فيها وهي جالسة وممسكة بهاتفها، وأمامها حقيبة لإحدى الماركات الشهيرة.

وقد أبدى الكثير من المتابعون استيائهم من دعاية منى زكي للعلامة التجارية بهذه الطريقة، فجاءت بعض التعليقات على النحو التالي: (اعلان صريح)، (أنا موش مصدقه ما يحدث وكم المنظره والإحداث معقول تصوير الشنطة أمامك بهذا الأسلوب . والدعاية لهذا ال brand بأجر لا تكون علي صفحتك انت بهذا الأسلوب والله عيب)، (عم بتقلدي زوجة رونالدو)، (شفنا الشنطة ارتاحي).

فيلم منى زكي

يُذكر أن الفنانة منى زكي تنتظر في الوقت الحالي عرض أحدث أفلامها والذي يحمل عنوان “الجواهرجي” ويشاركها بطولته كلًا من محمد هنيدي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.