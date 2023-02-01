اتفرج- انت الان تتابع خبر ادعولها.. منة فضالي تتعرض لوعكة صحية مفاجئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة منة فضالي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، دون أن توضح تفاصيل عنها.حيث نشرت “منة” من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورًا قالت فيه: “بموت بقالي 3 أيام بجد”.

وقد انهالت على هذا المنشور التعليقات والدعوات من الأهل والأصدقاء والمتابعين، بالشفاء العاجل ومرور تلك الوعكة سريعًا وعلى خير.

مسلسل منة فضالي

يُذكر أن الفنانة منة فضالي تصور في الوقت الحالي مشاهدها في مسلسل “سره الباتع” والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

مسلسل “سره الباتع” بطولة هالة صدقي، أحمد عبد العزيز، أحمد السعدني، أحمد فهمي، منة فضالي، نانسي صلاح، إسلام حافظ، وهو من إخراج خالد يوسف.

كما تشارك منة فضالي في بطولة مسلسل “العمدة” والمقرر عرضه في رمضان 2023، وهو من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.