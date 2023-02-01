اتفرج- انت الان تتابع خبر بعد انباء اختطافها .. مصير آمال ماهر يقلق الجمهور مجددا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد ان أثار اختفائها قبل أشهر، جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل، عادت الفنانة المصرية آمال ماهر مجددا لتتصدر حديث الجمهور والمتابعين، بعد حذف جميع أغانيها من تطبيق الأغاني "أنغامي".

وعند البحث عن آمال ماهر عبر تطبيق انغامي، يتم ظهور رسالة: "الفنان غير موجود.. Artist not found"، واللافت ان اختفاء جميع أغانيها، جاء دون سابق إنذار، ودون تعليق من قبلها أو من أي جهة للكشف عن السبب، او من وراء ذلك.

وعادت التكهنات والتساؤلات لتشتعل بين المتابعين ونشطاء مواقع التواصل، الذين طالبوا بالكشف عن سبب حذف أغاني آمال ماهر، ومن فعل ذلك، وان كانت الفنانة على علم بما حدث.

ومن بين التعليقات التي أضافها المتابعون حول هذا الأمر، كتب أحدهم: طده ابتلاء من عند ربنا، ربنا ينصرك على أعدائك لأنك مظلومة"، وكتب آخر: "الأغاني تتحذف في داهيه أهم حاجه سلامتها"، وكتب متابع من جمهور الفنانة المصرية: "مهما حذفوا من أرشيفك، وحاولوا التعتيم بكل قوتهم هيفضل صوتك في وجداننا ووجدان المصريين".

يذكر أن آمال ماهر قد تصدرت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل، في الأشهر الماضية، بعد اختفائها بشكل مفاجئ وغامض، وسط مطالبات شعبية ورسمية بالكشف عن مصيرها، وخاصة بعد تضارب المعلومات حول اختطافها وتهديد حياتها، ورغم ظهورها في ذلك الوقت بمقطع فيديو لتطمئن الجمهور، لتكشف انها كانت مصابة بكورونا، الا ان الجمهور لم يصدق، وظل ينشر الشائعات.