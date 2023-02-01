تعرف على مفاجأة الحلقات القادمة لـ أزمة منتصف العمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 02:25 مساءً - حظي مسلسل أزمة منتصف العمر علي اهتمام المشاهدين مع عرض حلقاته علي منصة شاهد vip .

وأحدثت قصة مسلسل أزمة منتصف العمر جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اعلان بطل العمل “ كريم فهمي ” حبه الي حماته ريهام عبد الغفور، داخل الأحداث الدرامية، وهو ما جعلهم يشبهون العمل بالمسلسل التركي الشهير العشق الممنوع.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برومو العمل والذي تظهر فيه شخصية فيروز “ ريهام عبد الغفور ” تتحدث فيه عن الابنه “ رنا رئيس ” بشكل يظهر انها ليست ابنتها وانها قامت بتربيتها فقط ، وهو ما جعلهم يؤكدون انها ليست ابنتها وبالتالي العلاقه بين الطرفان ليست محرمة او ممنوعة كما يعتقد المشاهدين .

أبطال مسلسل “أزمة منتصف العمر”

مسلسل “أزمة منتصف العمر” إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي

قصة مسلسل “أزمة منتصف العمر”

وتدور الأحداث في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

مواعيد عرض “أزمة منتصف العمر”

العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip.