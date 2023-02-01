كريم فهمي يحرج متابعة بسبب منشور عنه.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 فبراير 2023 01:27 مساءً - رد الفنان كريم فهمي علي إحدي المتابعات، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بسبب منشور كتبته عن أدائه التمثيلي.

وكتبت في تويتة لها: “يااااه كريم فهمى دمه تقيل بشكل وعلاقته بالتمثيل زى علاقتى باللغة اليابانية”.

ورد كريم فهمي عليها، في تغريدة ساخرة، كاتبًا: “انتي بتتكلمي ياباني كويس أوي كده ؟”.

ويشارك الفنان كريم فهمي في مسلسل أزمة منتصف العمر، وهو واحد من الأعمال الدرامية التي استحوذت على اهتمام المشاهدين خلال الأيام الماضية، خاصة أنه يتناول موضوعا مختلفا ويحمل قدرا من الجرأة في الدراما المصرية.