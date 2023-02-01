اتفرج- انت الان تتابع خبر الموت يُفجع باسم ياخور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان السوري باسم ياخور وفاة والده الكاتب والصحفي إبراهيم ياخور عبر منشور عبر صفحته على "فيسبوك"



وكان ياخور قد نعى والده، قائلا: "وداعا أبي.. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة مايعزي قلبي هو أننا تحدثنا كثيرا وأخبرتني أشياء لم تخبرني اياها ابدا عنك وعني ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة".



وتابع: "ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما وآساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا".



وأضاف ياخور : "لن اتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بكانت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع.. روحك ترفرف في قلبي دائما وداعا أبو البر كما كنا نخاطبك دوما.. وداعا يا حبيبي".



كما نشر صورة عبر خاصية الـ"ستوري" يمسك فيها يد والده وكتب قائلا: "وداعا يا روحي".