اتفرج- انت الان تتابع خبر تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه والسبب .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت المحكمة الاقتصادية عن قرارها بتغريم الفنان محمد رمضان 300 ألف جنيه، في سب وقذف الإعلامي أديب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإلزامه بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويض مدني.



في حين قضت المحكمة برفض الدعوى المقابلة لدعوى الإعلامي عمرو أديب.



جهات التحقيق كانت قد أحالت العرائض المقدمة من الإعلامي عمرو أديب، ضد الفنان محمد رمضان بتهمة السب والقذف للمحاكمة الجنائية.



وفي وقت سابق كان عمرو أديب تقدم بـ4 بلاغات للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان، وتضمنت الاتهامات سب وقذف وتشهير وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وتعود الأزمة عندما نشر محمد رمضان فيديو ظهر فيه يرمي أموالا في حمام السباحة، من فييو ترويجي لأحد أغنياته، لينتقده عمرو أديب ويقول إن تصرفه يستفز الشعب المصري.



ورد محمد رمضان على تصريحات عمرو أديب بطريقته، ونشر فيديو من مسلسل الأسطورة، ووركب عليه صوت عمرو أديب وهو يقول: "يا محمد احنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون"، ليرد عليه بطريقة الأسطورة: "بس يا بابا".



على جانب آخر، يواصل محمد رمضان تصوير مسلسل "العمدة" الذي ينافس به في رمضان 2023 تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى.