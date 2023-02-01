اتفرج- انت الان تتابع خبر رسالة من شيرين عبد الوهاب لجمهورها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الى جمهورها من خلال توجيهها رسالة لهم بشأن أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب.



شيرين عيد الوهاب أوضحت خلال تصريحات صحفية جديدة إنها "تتعهد للجمهور بأنها ستكون أكثر تكتمًا وحرصًا في حياتها الشخصية".



ومن جانب آخر تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للمشاركة في حفل غنائي كبير، يوم 10شباط/ فبراير المقبل، ويقام في مجمع البيال ببيروت، بمناسبة عيد الحب.



وكان منظم الحفل اللبناني علي الأتات كشف في مقابلة تلفزيونية عن تنظيمه حفلا تشارك فيه شيرين عبد الوهاب لأول مرة في لبنان منذ فترة طويلة.



وأكد أن حفل شيرين عبد الوهاب، سيشارك فيه أيضًا النجمين رامي عياش ونادر الأتات.



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية "خاصمت النوم"، من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع عمرو الخضري.