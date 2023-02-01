اتفرج- انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بتتدلع أقصر هدوم في الدولاب .. اتفرج والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة لها، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، مرتدية جيب قصير للغاية من الجينز والمكشوفة بشكل كبير من منطقة الأرداف وهاف بوت فوق الركبة وجاجكت من الجينز أيضا بطريقة أثارت إعجاب جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها.

وأثارت الفنانة والمطربة اللبنانية حالة من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب الظهور التي كانت عليه خلال مشاركتها في حفل بالمملكة العربية السعودية.