اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. نسرين طافش جابت جنان للشباب بأقصر ميني جيب عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”.وظهرت نسرين طافش من أمام مراءتها، مرتدية بلوزة من اللون الأف وايت وميني جيب من اللون الأسود القصيرة للغاية وجاكت جلد أيضا من نفس اللون بطريقة أثارت اعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج وأحمر الشفاة

وتردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية التي تشير إلي انفصال الفنانة السورية عن زوجها طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا.